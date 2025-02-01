مقتل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس فى منزله بلبنان.. وعون يعلق

إيمان حنا

تم العثور على جثة نائب مطران الأرمن الأرثوذكس الأرشمندريت أنانيا كوجانيان المكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر، فى منزله اليوم السبت، بمنطقة بصاليم، بعدما فُقد الاتصال به منذ أمس الجمعة، وحضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الجريمة وبدأت التحقيقات لكشف الملابسات . وفق الوكالة الرسمية لإعلام لبنان .

من جانبه، أدان رئيس لبنان العماد جوزيف عون مقتل الأرشمندريت انانيا كوجانيان، وأجرى عون اتصالاً هاتفياً بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الاول كيشيشيان لتقديم التعازى والوقوف على التفاصيل، وفق بيان صادر عن قصر رئاسة لبنان .

و أكد للكاثوليكوس آرام الأول أن الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها لكشف ملابسات ما حدث، وصولا إلى توقيف مرتكبي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء المختص تمهيدا لتطبيق اشد العقوبات عليهم.

ومن جهة أخرى، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان مقدما له التعازي.

وقد أعطى رئيس الحكومة توجيهاته إلى الأجهزة المعنية للإسراع في كشف ملابسات الحادثة وتوقيف المجرمين.