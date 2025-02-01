مطران حلوان والمعصرة للأقباط الأرثوذكس يلتقى مجمع كهنة الإيبارشية

كتب محمد الأحمدى

التقى الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان، والمعصرة، وتوابعها، ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم بمجمع كهنة الإيبارشية بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

وذلك فى إطار الاجتماع الشهرى الذى يجمع نيافته بمجمع كهنة الإيبارشية.

واستكمل نيافته سلسلة (تأملات في رسائل بولس الرسول) بالإصحاح الثاني من الرسالة إلي أهل رومية.. والتأملات قائمة علي [استخراج المفاهيم الرعوية، واللازمة لحياتنا الروحية]

وأكد علي أن رسائل القديس بولس تحتوي علي ثلاث جوانب، وهي:-

- الجانب المعرفي (من هو المسيح).

- الجانب الوجداني (ما فاعله المسيح لأجلي).

- الجانب السلوكي (ما يجب عليَّ فعله).

وأثني نيافته علي مشاركة كهنة المجمع الفاعلة في المؤتمرات، والأيام الروحية التي تُقام لخدام مخدومين الإيبارشية.

كما هنأ الكاهنين اللذين تم ترقيتهم مؤخراً إلي رُتبة القمصية، وهما (القمص سوريال اسحق، والقمص كاراس عبد الله)

والجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الرعوية داخل الإيبارشية، والإجابة علي الأسئلة المختلفة من مجمع الكهنة.