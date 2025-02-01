مصرع عامل على يد فنى كهرباء خلال مشاجرة بينهم بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية راح ضحيتها عامل علي يد فنى كهرباء بعدة طعنات، إثر مشاجرة بينهما، بسبب مسح سيارة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وجرى نقله لمستشفى ناصر، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقي اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة بعدة طعنات.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بحدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى "مجدي ر ح"، 30 سنة، عامل، مقيم دائرة القسم، وبين المتهم ويدعى "مصطفي ع ا"، 42 سنة، فنى كهرباء، مقيم شارع عزت محمد منشية الحرية، أثناء قيام المجنى عليه بمسح سيارة المتهم وطلب إرضاءه بمبلغ من المال ورفض الأخير إعطاءه أي أموال وأثناء قيام المجنى عليه بمعاتبة المتهم تطورت لمشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم باستخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه وأصاب المجنى عليه بعدة إصابات طعنية، وهى جرح طعنى متعدد بالفخذين، وجرح طعنى نافذتين بالصدر من الخلف مما أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.