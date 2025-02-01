مركز شباب الحما بسوهاج يطلق مبادرة "معاً فى الخير" لدعم الأيتام.. صور

سوهاج محمود مقبول

أطلق مركز شباب الحما بمدينة طما فى محافظة سوهاج مبادرة مجتمعية تحت عنوان "معاً في الخير"، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب.

المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتعليمات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب ونشر الحركة الكشفية في كافة أنحاء محافظة سوهاج.

تضمنت المبادرة توزيع أدوات مدرسية للطلاب الأيتام بمناسبة بداية الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى تنظيم يوم ترفيهي لهم المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي، ودعم الأطفال الأيتام في مسيرتهم التعليمية، مما يعكس دور فرق الجوالة والجوالات في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.

الفعالية تندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة سوهاج، وتأتي في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية بين الشباب. وتهدف الوزارة إلى تمكين الشباب ليكونوا قادة للتغيير الإيجابي والمساهمة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم.

المبادرة تحت إشراف ياسر السنوسي، وكيل المديرية للشباب ومسؤول الجوالة، الذي أكد على أهمية هذه الأنشطة في غرس قيم التطوع في نفوس الشباب وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية.



مبادرة مركز شباب الحما بطما



فريق الجوالة بالمركز



أنشطة الفاعلية بطما



مبادرة معا فى الخير بطما