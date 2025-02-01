محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024/ 2025

العريش - محمد حسين

اعتمد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت 1 فبراير 2025، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025.

وصرّح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الامتحانات أُجريت وفق نظام “البوكلت” في جميع المواد باستثناء مادة التربية الفنية، وذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بمواكبة التطور التكنولوجي في التعليم.

واوضح ان إحصائيات النتائج توضح إجمالي عدد الطلاب المتقدمين: 10,488 طالبًا وطالبة.

الطلاب النظاميون: 10,354، وطلاب المنازل: 94، وعدد الطلاب الحاضرين: 10,263، منهم 10,181 نظاميًا، و82 منازل، و الطلاب الحاصلون على أقل من 50٪: 1,934، بينما الحاصلون على أكثر من 50٪: 8,329.

وهنّأ المحافظ أبناء شمال سيناء على اعتماد النتيجة، مشيدًا بجهود الطلاب المتفوقين، ودور أولياء الأمور في دعم أبنائهم، كما أشاد بالعاملين في مديرية التربية والتعليم، وخاصة فرق التطوير التكنولوجي ولجنة النظام والمراقبة، على جهودهم المبذولة لتيسير سير الامتحانات وإعلان النتائج.

وأشار المحافظ إلى أن النتيجة أصبحت متاحة حاليًا على موقع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء عبر الرابط التالي:

https://natega-sinai.com

من جانبه، أعلن حمزة رضوان أنه سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين، مؤكدًا أن أسئلة الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي ومن المناهج التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الأول.