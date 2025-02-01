محافظ شمال سيناء يستقبل المرضى الفلسطينيين بالورود والهدايا.. فيديو

العريش - محمد حسين

استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أولى دفعات المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، حيث وصل 37 مريضًا برفقة ذويهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وفور وصول المرضى للأراضي المصرية بمعبر رفح قامت الفرق الطبية بإجراء التقييم الطبي الأولي لهم داخل مستشفى العريش العام، حيث تم تخصيص فرق متخصصة لمتابعة كل حالة على حدة، قبل توزيعهم على المستشفيات المناسبة، وفقًا لاحتياجاتهم الصحية.

وتم نقل بعض المرضى إلى مستشفى الشيخ زويد، وآخرين لمستشفى العريش العام، وتم على الفور تقديم الرعاية الطبية الفورية.

حرص اللواء خالد مجاور خلال استقباله للمرضى على تقديم الهدايا والورود، في لفتة إنسانية تهدف إلى التخفيف من معاناتهم وإشعارهم بالأمان والدعم خلال رحلة علاجهم في مصر.

وأكد المحافظ أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم الصحي والإنساني لقطاع غزة، مشددًا على أن المستشفيات المصرية مستعدة لاستقبال المزيد من الحالات وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد سمير بدر أن المنظومة الصحية في شمال سيناء تعمل بأقصى طاقتها لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المستشفيات تم تجهيزها بكافة الإمكانيات، بما في ذلك الفرق الطبية المتخصصة، وأقسام الطوارئ، ومخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير فصائل الدم المختلفة تحسبًا لأي احتياجات طبية طارئة.

وأضاف أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية اللازمة للحالات القادمة من غزة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والفلسطينية لضمان وصول المرضى إلى المستشفيات بسرعة وأمان.