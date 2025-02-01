محافظ بنى سويف يفتتح بطولة الصعيد الشتوية للسباحة بنادى سيتى كلوب.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منافسات بطولة الصعيد الشتوية للسباحة، والتي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة "فرع الصعيد" بالتعاون مع الشباب والرياضة ونادي سيتي كلوب، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" للتنمية البشرية ،ويشارك فيها 1000 لاعب ولاعبة من 24 نادياً من أندية محافظات الصعيد للمراحل السنية المختلفة، بحمام السباحة الأولمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف

حضر الافتتاح، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ، المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة ، الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، العميد أحمد شحاتة رئيس فرع سيتي كلوب بني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولفيف من أعضاء الاتحاد المصري للسباحة وقيادات نادي سيتي كلوب وأهالي وذوي اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة.

وفي كلمته في افتتاح منافسات البطولة، أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة معربا عن سعادته باختيار الاتحاد المصري لبني سويف لإستضافة فعاليات البطولة للمرة الثانية، مؤكدا أهمية تقديم كافة التيسيرات التنظيمية والإدارية اللازمة لانجاح البطولة، لاسيما في ظل إقامتها بنادي سيتي كلوب الذي يشهد حاليا أعمال تطوير ونهضة ملموسة في كافة المنشآت والبنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة مثل تلك الأحداث الرياضية الجماهيرية الهامة، ومتمنيا للفرق المشاركة والأجهزة الفنية والإدارية التوفيق والتميز في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

من جانبه، أعرب رئيس فرع الاتحاد المصري للسباحة بالصعيد عن تقديره لمحافظ بني سويف د. محمد هاني غنيم، وحرصه على التواجد في افتتاح البطولة التي تستضيفها بني سويف، ،والتي تشهد مشاركة واسعة من كافة محافظات الصعيد نظرا لنجاح خطة اتحاد اللعبة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة و اللجنة الأولمبية _في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة في مخنلف محافظات الجمهورية في الصعيد، خاصة وأن البطولة تضم العديد من السباقات ويشارك فيها عدد كبير من السباحين والسباحات من مختلف المراحل والفئات العمرية بمحافظات الصعيد.

بدأت فعاليات البطولة بالسلام الوطني، ثم طابور عرض بالأعلام للاعبي الأندية المشاركة من مختلف محافظات الصعيد، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية والحكام المعتمدين من الاتحاد المصري ، ثم كلمات لقيادات الاتحاد والشباب والرياضة ونادي سيتي كلوب، فيما تم تكريم بعض اللاعبين من السباحين الناشئين الفائزين في سباق 50 متر حرة تحت 12 سنة، حيث قلدهم المحافظ ميداليات الفوز في المسابقة التي أقيمت ضمن منافسات البطولة.

محافظ بني سويف يكرم إحدى اللاعبات



جانب من حضور محافظ بنى سويف



محافظ بني سويف يسلم الميداليات