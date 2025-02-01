اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى نبروه لافتتاحه خلال العيد القومى

السبت، 01 فبراير 2025 01:41 ص
محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى نبروه لافتتاحه خلال العيد القومى التشغيل التجريبي لكوبري نبروه
الدقهلية - شريف الديب

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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بدء التشغيل التجريبي لكوبري نبروه، وأكد أنه سيتم افتتاحه ليدخل الخدمة بشكل كامل خلال احتفالات الدقهلية بالعيد القومي خلال فبراير الحالى، وذلك في إطار افتتاح عدد من المشروعات الخدمية التي ستنطلق لتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، لتبدأ في تقديم الخدمات للجمهور، وتلبى احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات والمجالات.

من جهته أوضح الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه، أن الانتهاء من كوبري نبروه خلال هذه الفترة جاء بالدعم والجهود المتواصلة من محافظ الدقهلية، والتنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء منه وتخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حركة السير.







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الدقهلية

محافظ الدقهلية

كوبري نبروة الجديد

نبروة






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