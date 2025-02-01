محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحى الصعايدة بمشروع صرف صحى الزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم السبت، محطة رفع صرف صحي الصعايدة بطاقة تصميمية 810 م3/ساعة لخدمة 7931 نسمة بتكلفة 110 ملايين جنيه، وذلك ضمن المشروع المتكامل لخدمة قرى مركز ومدينة الزينية، وذلك في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من مشروع صرف صحي الزينية.

ومن جانبها قدمت المهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، شرح تفصيلي عن مكونات المشروع الذي يتضمن مولد قدرة 200 ك.ف.ا وعدد ٤ طلمبة قدرة 270 م3/ساعة، وتبلغ أطوال شبكة انحدار الصعايدة 5.7 كم، وتم ربط محطة الصعايدة على محطة الزينية بحرى بخط طرد قطر 450 مم HDPE بطول 1500 متر وتبلغ مساحة المحطة 900 م٢، بطاقة تصميمية 810 م3/ ساعة لخدمة 7931 نسمة بقرية الصعايدة.

ومن داخل غرفة التحكم الرئيسية، أعطي محافظ الأقصر إشارة بدء التشغيل لدخول المحطة الخدمة الفعلية، حيث وجه المحافظ الشكر لكل من شارك في إتمام تنفيذ المشروع الذي سيغطي قرية الصعايدة بخدمة الصرف الصحي بالكامل.

وجدير بالذكر أنه خلال عام 2024، تم افتتاح محطة رفع صرف صحي المدامود بحري، و محطة رفع صرف صحي الزينية بحري، بعد توقف دام عدة سنوات، حيث حضر الافتتاح كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبدالله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء، و أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينيه، والدكتور حمادة العماري عضو مجلس النواب.



افتتاح محطة صرف صحي الصعايدة بمشروع صرف صحي الزينية



تفاصيل محطة صرف صحي الصعايدة بمشروع صرف صحي الزينية_1