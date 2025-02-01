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متحدث الصحة العالمية: نواجه ظروفًا صعبة فى تقديم المساعدة بقطاع غزة

السبت، 01 فبراير 2025 05:05 م
متحدث الصحة العالمية: نواجه ظروفًا صعبة فى تقديم المساعدة بقطاع غزة الوضع في غزة
محمد شرقاوى

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قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تواجه ظروفًا صعبة في تقديم المساعدة في قطاع غزة، مؤكدًا أن المنظمة تعمل جاهدة لإنقاذ المصابين الذين ما زالوا محاصرين بين ركام المنازل المدمرة في القطاع.

وأضاف ليندماير، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تسعى إلى إجلاء أكبر عدد ممكن من المصابين إلى خارج غزة، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية إجلاء المصابين من القطاع، مما يسمح بتقديم الدعم الطبي الضروري

 







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