مبعوث ترامب: لدينا خطة لبدء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب

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قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، إن فريق دونالد ترامب لديه "خطة قوية" لإنهاء الأعمال العدائية وبدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وفى حديثه مع قناة (فوكس نيوز) الأمريكية، أكد كيلوج أن "الولايات المتحدة تدرك مدى إلحاح إنهاء الحرب ، وأعتقد أن لدينا خطة جيدة وقوية للمضى قدمًا، لبدء الحديث والعمل فى هذا الاتجاه".



وسلط كيلوج الضوء على النهج الاستراتيجى لترامب، قائلاً "إن الرئيس يعرف أين يضغط وأين لا يضغط ، والأهم من ذلك، أنه سيخلق ضغطًا على كل من الأوكرانيين والروس".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقوم بتحليل كيفية تطبيق هذا الضغط لضمان نجاح الرئيس الأمريكى فى المهمة، مؤكدًا أنه يجب عدم استمرار الوضع لسنوات ، وأنه من الضرورى إيجاد حل قصير الأمد يناسب الطرفين.



وأعرب كيلوج عن ثقته فى إمكانية تحقيق وقف إطلاق نار فى غضون أشهر، وليس سنوات.