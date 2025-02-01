ما لا تعرفه عن فوائد التمر.. يقلل معدلات الإصابة بالأنيميا وفقر الدم

كتبت أسماء نصار

يحتوي التمر على 3 أنواع من السكريات سهلة الهضم والامتصاص "الجلوكوز، الفركتوز، السكروز"، وهو ما يميزه عما سواه من أنواع الفاكهة الأخرى، و لا تتوقف عند احتوائه على السكريات السهلة الامتصاص، والتي تصل إلى المخ بسرعة، لتعطي احساسًا بالشبع، ما يجعلها مصدرًا أساسيًا للطاقة.

وفى التقرير التالى نتعرف من معهد تكنولوجيا الاغذية على فوائد التمر:

1- تمد التمرة الواحدة الإنسان ما يعادل 66 كالوري، وإنما تتعدى تلك المسألة إلى بعد آخر، بسبب غناها بالألياف الغذائية الهامة لصحة الجهاز الهضمي.

2- يحتوى على عدة أنواع من الألياف الغذائية داخل التمر، و الذائب منها يعطي احساسًا بالامتلاء والشبع، بالإضافة لتقليل نسبة الكوليسترول بالدم.

3- يساهم في تقليل امتصاص الدهون والسكريات في الدم.

4- فوائد الألياف الغذائية غير الذائبة، تسهل عمليات الإخراج، وتقلل من حدوث الإمساك، بالإضافة الى مساعدة الجسم على التخلص من السموم، ما يعظم من فوائدها الصحية للإنسان.

5- يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، بالإضافة إلى قائمة طويلة من العناصر المعدنية، أبرزها "البوتاسيوم، الماغنسيوم، الحديد".

6- يساهم التمر في تقليل معدلات الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

7- يتميز التمر باحتوائه على نسبة مثالية من مضادات الأكسدة "الفينولات، الكاراتونويز"، بالإضافة إلى العديد من الصبغات الهامة.

8- تحتوى التمور "الجافة ونصف الجافة"، والتى تتميز بانخفاض نسبة رطوبتها، وارتفاع معدل السكريات الموجودة فيها، على العكس من الأنواع الرطبة، التي تتميز باعتدال نسبة السكريات.