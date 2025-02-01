لو أنت مريض سكر.. اعرف ازاى تستعد للصوم فى شهر رمضان الكريم

كتبت – بتول عصام

يعتبر داء السكرى هو مرض مزمن، يصيب الجسم عندما يعجز البنكرياس عــن إنتاج ما يكفي مــن الإنسولين الذى يساعد خلايا الجسم على الاستفادة من السكر أو عندما لا يستطيع الجسم استخدام الانسولين بشكل فعال مما يؤدى إلى زيادة مستوى السكر في الدم.

ومع اقتراب شهر رمضان الكريم، لابد أن يكون مريض السكر على استعداد كامل، وفي إطار ذلك نصحت وزارة الصحة المرضى، بضرورة استشارة الطبيب في شهر شعبان قبل بداية رمضان في مسألة الصوم، حتى يتم توضيح إمكانية الصوم حسب الحالة، كارتفاع أو انخفاض سكر الدم، والجفاف. وعلى المريض إتباع إرشادات الطبيب بخصوص نمط الحياه في رمضان، مثل الأكل والشرب وممارسة النشاط البدني، ضبط الجرعات العلاجية حسب وصف الطبيب، مراقبة ظهور علامات انخفاض أو ارتفاع السكر، اذا انخفض السكر لـ 70 أو أقل أو ارتفع عن 250 يجب أن تفطر حتى لو كان قبل الأذان بوقت قليل.

من ناحية آخرى، يتسبب داء السكري في حدوث مضاعفات صحية خطيرة:

- تشمل تلك المضاعفات الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والفشل الكلوي، وبتر الأطراف السفلية (نتيجة القدم السكري الذى قد يؤدى إلى الغرغرينا إذا لم يعالج مبكراً)

- يزيد التدخين من خطر المضاعفات المختلفة لداء السكري، بما في ذلك: انخفاض تدفق الدم إلى الساقين والقدمين مما يؤدي إلى حدوث العدوى، والقرح، والإضطرار إلى بتر جزء من أجزاء الجسم عن طريق الجراحة، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وأمراض العين، والتي يمكن أن تؤدي إلى العمى، وتلف الأعصاب، وأمراض الكلى.