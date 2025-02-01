لو أم حديثة.. 10 نصائح هامة عند الرضاعة الطبيعية

كتبت – بتول عصام

تعتبر الرضاعة بالنسبة للأم الجديدة تكون تجربة غامضة، تسبب لها الكثير من القلق التغذية بالثدي، فليس هناك أي طريقة طبيعية أفضل من ذلك لتغذية طفلك الصغير. حليب الام الطبيعي يحتوي على جميع المواد الغذائية التي يحتاج اليها الطفل الصغير، وهو يزوده بكل لوازم النمو الصحي الكامل في الأربع أو الست شهور الأولى من عمره. هو أيضا الطريق الطبيعي لتأمين بداية صحية طيبة، حليب الأم الطبيعي يحمي الاطفال من الامراض، والاطفال الرضع نادرا ما يصابوا بالحساسية.

في التقرير التالي ينشر "اليوم السابع" 10 نصائح هامة عند الرضاعة الطبيعية حسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة:

- ارضعى طفلك رضاعة مطلقة منذ لحظة الولادة حتى الشهر السادس .

- بإمكان معظم الامهات أن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية مطلقة بالتشجيع والتوجيه والمساعدة العملية .

- التغذية بالثدي مفيدة للاثنان معا، الآم والطفل الصغير، فهي تقوى الرباط بينهم .

- لبن السرسوب (المسمار) بكميته القليلة سائل مناعي وغذائي متكامل فاحرصى على إرضاعه لطفلك .

- لا يحتاج الطفل الذي يرضع رضاعة طبيعية إلى أية سوائل أو أغذية في الشهور الستة الأولى حتى ولو كان المناخ حارا.

- أن ادخال أية اضافات مع الرضاعة الطبيعية في الشهور الاولى تعرض الطفل الى الاسهال والالتهاب الرئوي وسوء التغذية والانيميا (فقر الدم) وكذلك أمراض ضعف النظر والبول السكرى ولين العظام .

- الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة يساعد الأم على تأخير حدوث حمل أخر في الستة أشهر الاولى .

- الرضاعة الطبيعية المطلقة تكفي الطفل حتى ولو كان مريضا أو قليل الوزن.

- تكرار الرضاعة للطفل ليلا ونهارا وكلما زادت الرضاعة زاد ادرار اللبن.

- ارضاع الطفل لمدة كافية.

