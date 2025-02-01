كيف يؤثر نظامك الغذائى على صحة العين.. احرص على هذه الأطعمة

كتبت مروة هريدى

من المؤكد أن ما نتناوله له تأثير كبير على صحتنا بشكل عام، ومن بينها صحة العين، فهى جزء من جسمنا يستفيد أيضًا من نظام غذائي صحى ومتوازن حتى تعمل بشكل مثالي وتحمي من الأمراض المحتملة، وهناك حالات تحدث للعين مرتبطة بنقص التغذية، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. حالات العين المرتبطة بنقص العناصر الغذائية:

معظم أمراض العيون لها عوامل متعددة مساهمة، حيث تلعب التغذية دورًا محوريًا في ذلك، على النحو التالى:

إعتام عدسة العين

تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يستهلكون أقل من 3.5 حصص من الفواكه والخضراوات يوميًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين، ويساعد النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأطعمة على الحماية من الإجهاد التأكسدي، وهو مساهم معروف في حدوث إعتام عدسة العين.

جفاف العين

يرتبط نقص فيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية بمرض جفاف العين، وتساعد الخضراوات والفاكهة والعناصر الغذائية الصحية في الحفاظ على صحة العين وحمايتها من الجفاف وتقليل الالتهاب في العين.

قصر النظر

ارتبط نقص فيتامين د بالتقدم السريع للإصابة بحالة مثل قصر النظر خاصة عند الأطفال، ويعد التعرض الكافي لأشعة الشمس وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز صحة العين خاصة لدى الأطفال في مرحلة النمو.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر (ARMD)

يؤثر الضمور البقعى على شبكية العين ويمكن أن يؤدي إلى ضعف شديد في الرؤية، وقد أظهرت دراسات مثل تجربة AREDS 2 أن المكملات الغذائية التي تحتوي على مغذيات مثل الزنك واللوتين وزياكسانثين يمكن أن تبطئ تقدم ARMD في مراحله المبكرة إلى المتوسطة.

فيما يلى.. العناصر الغذائية المهمة لتعزيز صحة العين والوقاية من المشاكل المرتبطة بنقص التغذية:

فيتامين سي

يوجد فيتامين C بكثرة في الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والتوت والطماطم والخضروات مثل البروكلي، ويدعم فيتامين C صحة الأوعية الدموية في العين ويعمل كمضاد قوى للأكسدة.

فيتامين E

يتواجد فيتامين E في اللوز وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون والأفوكادو، وهو يحمي الأغشية الخلوية في العين من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

فيتامين د

بالإضافة إلى التعرض لأشعة الشمس، تشمل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين د، الأطعمة المدعمة وزيوت الأسماك وصفار البيض، ويدعم فيتامين د صحة العين بشكل عام وقد يقلل من خطر إصابة العيون بأمراض معينة.

الزنك

يوجد الزنك في البقوليات والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن، ويلعب دورًا في نقل فيتامين A من الكبد إلى شبكية العين، مما يساعد في تعزيز الرؤية الليلية وصحة العين بشكل عام.

اللوتين والزياكسانثين

توجد هذه الكاروتينات في الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب، وكذلك في الذرة وصفار البيض، وتساعد هذه الكاروتينات في تصفية الضوء الأزرق الضار وحماية شبكية العين من التلف.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

توجد بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، وكذلك في الجوز وبذور الكتان، وتساهم في الحفاظ على سلامة بنية الأغشية الخلوية في العين وتقليل الالتهاب.

هل يجب على الجميع تناول المكملات الغذائية؟

في حين أن النظام الغذائي المتوازن هو الأمثل للحفاظ على صحة العين، فقد تكون المكملات الغذائية ضرورية للأفراد المعرضين لخطر نقص العناصر الغذائية بسبب عدم كفاية النظام الغذائي أو الإصابة بحالات طبية معينة، ومع ذلك، فإن الاستخدام العشوائي للمكملات الغذائية دون استشارة طبية يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية لتحديد الجرعات المناسبة وفقًا لكل حالة.