قيادي بـ"فتح": إسرائيل اعتقلت أكثر من 5 آلاف أسير خلال 15 شهرا من العدوان

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أكد القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية شفيق التلولي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني خلال 15 شهرا من العدوان، ليتجاوز إجمالي الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال 10 آلاف أسير.

وقال القيادي بحركة "فتح" في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار اليوم السبت، "إن الزيادة الكبيرة لأعداد الأسرى بسجون الاحتلال هو ما أعطى إسرائيل مجالا للمناورة والتفاوض حول صفقة التبادل، لاحتساب عدد المعتقلين الجدد ضمن الاتفاق".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية دائما ما تولي مسئولية وجهد كبيرين تجاه كبح جرائم الاحتلال ونيل الأسرى لحريتهم، وتسعى إلى إنهاء الحرب بشكل كلي وشامل وصولا إلى الحرية والاستقلال، كما يتطلع الشعب الفلسطيني للحرية الكاملة لجميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وناشد التلولي المجتمع الدولي باستئناف الحراك السياسي، لإنهاء الاحتلال والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وأن تسعى الأمم المتحدة جاهدة لتحرير قرار مجلس الأمن الدولي الرامي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.