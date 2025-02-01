فحص 1600 مواطن بالمجان ضمن قوافل مديرية الصحة فى دمياط

دمياط - هيثم مراد

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية استهدفت إحدى قري مدينة كفر سعد، وذلك تنفيذا للخطة الموضوعة بشأن تنفيذ قوافل طبية لفحص المواطنين بالمجان.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تضمنت عيادات تخصصية متنقلة، لافتا إلى أنه قد تم فحص 1609 مواطن ضمن برنامج القافلة، مشيرا إلى أنه قد تم تحويل 3 حالات لاستكمال العلاج اللازم داخل مستشفيات المحافظة.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ل 3 حالات أخري، موضحا أنه تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لأكثر من 150 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن".

وأوضح "بدران" أنه تم فحص 21 حالة بالأشعة، إضافة إلى إجراء 427 تحليلا في معمل الدم وكذلك فحص 45 حالة أخري بواسطة السونار، لافتا إلى أنه تم إجراء 30 عينة تخليل داخل نعمل الطفيليات، إضافة إلى عقد 8 ندوات توعوية بحضور 115 مواطنا.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن فاعليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت في تطوير هذا الأمر بما يضمن وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين داخل المحافظة لاسيما المناطق الأكثر احتياجا والقري النائية.