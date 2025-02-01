اليوم السابع
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السبت، 01 فبراير 2025 01:12 ص
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فتح باب التقدم لتوريد 10 % لاستكمال نسبة 50 %‎ من فرق المرافق بالغردقة

السبت، 01 فبراير 2025 01:00 ص
فتح باب التقدم لتوريد 10 % لاستكمال نسبة 50 %‎ من فرق المرافق بالغردقة محافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة أنه بدءا من اليوم ، السبت، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل سيتم فتح باب التقديم لتوريد 10% لاستكمال نسبة الـ 50% من فرق المرافق والباقي علي سنتين تنفيذا لقرار اللجنة العليا بالمحافظة المشكلة بقرار المحافظ رقم  615 لسنة 2020، والذى نص علي منح تيسيرات وتسهيلات ومهلة نهائية وأخيرة للآتى..

-  فتح باب التقدم والتوريد لجميع الحالات التي قامت بتوريد 10% لاستكمال نسبة الـ 50% من فرق المرافق والباقي علي سنتين

- فتح باب التقدم والتوريد لجميع الحالات المستحق عليها فرق المرافق ولا يوجد عليها مستحقات سابقة شريطة سداد 50% من قيمة فرق المرافق والباقي علي سنتين

- فتح باب التقدم والتوريد لمن عليهم مديونيات سابقة طبقا للتعاقد شريطة سداد كامل المديونية بالفواند والغرامات من تاريخ استحقاقها شريطة سداد كامل ثمن فرق المرافق

- استمرار التعامل والتقدم والتوريد لأراضي الشباب والمستحق عليها مديونيات سابقة شريطة سداد كامل المديونية بالفوائد والغرامات من تاريخ استحقاقها وسداد 50% من ثمن فرق المرافق والباقي علي سنتين وكذا التي ليس عليها مستحقات سابقة

-  استمرار تحصيل فروق المرافق للأراضي التي لم تستكمل نسبة التنفيذ بها 10% ولم يتم تنفيذ سقف الدور الأرض كحد أدني بسداد 50% من ثمن فرق المرافق والباقي علي سنتين

- استمرار تحصيل فرق المرافق للعقود الابتدائية أو المشهرة الصادر لها ترخيص ( آيل للسقوط - أو ترخيص هدم ومر عليها أكثر من ثلاث سنوات شريطة سداد 50% من فرق المرافق والباقي علي سنتين

-  استمرار التسهيلات الممنوحة للمستثمرين والشـ ركات اعتب من مساحة 10000م ۲ فأكثر طبقا للتوصيات السابقة

واكدت الوحدة المحلية على سرعة التوجه للوحدة المحلية لمدينة الغردقة لسداد قيمة فرق المرافق في موعد أقصاه نهاية ابريل المقبل .

والتقدم يكون بصورة من العقود صورة طبق الأصل من التوكيلات حديثة وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية تحريرا في 30 يناير الماضى.







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