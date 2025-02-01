غدًا الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الـ 32 لقراءة "صحيح البخارى" من مسجد الحسين

كتب لؤى على

برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ينعقد غدًا الأحد 2 من فبراير 2025 م، مجلس الحديث الثاني والثلاثين لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بالإسناد، وذلك عقب صلاة العصر فى مسجد الإمام الحسين -رضى الله عنه- بالقاهرة.

يشارك في المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، من بينهم: الدكتور صبحى عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ و الدكتور أحمد نبوى مخلوف، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ و الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.



يأتي انعقاد المجلس في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لخدمة السنة النبوية الشريفة، وإحياء المجالس الحديثية التي تعزز الفهم الصحيح للسنة النبوية، وفق منهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهرى الوسطي المعتدل. كما يمثل المجلس فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث للاستفادة من هذا النهج العلمي الرصين.