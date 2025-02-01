طقس مطروح اليوم.. مائل للدفء نهارا بارد ليلا غائم جزئيا على بعض المناطق

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم السبت 1-2- 2025، أجواء صافية وطقس مشمس مائل للدفء نهاراً، وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق.

وتنخفض درجات الحرارة، خلال المساء وساعات الصباح الباكر، وتسجل العظمى 20 درجة والصغرى 10 مئوية، مع استقرار حالة البحر، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و 1.5 متر، واعتدال نشاط الرياح التي تُقدر سرعتها بـ 20 كيلومتر في الساعة.

وكانت بعض مناطق مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت يوم الثلاثاء الماضي، تكاثر السُحُب والغيوم المنخفضة وهطول أمطار خفيفة، على بعض المناطق من بينها مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وساهمت الأمطار في تراجع نشاط الرياح والأتربة.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.