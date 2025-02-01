اليوم السابع
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طب قصر العينى تنظم حفل تخرج الطلاب الوافدين 6 فبراير والمصريين يوم 24

السبت، 01 فبراير 2025 05:00 ص
طب قصر العينى تنظم حفل تخرج الطلاب الوافدين 6 فبراير والمصريين يوم 24 الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة
محمد صبحى

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أعلن الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة عن موعد حفل التخرج  للطلاب الوافدين المقرر تنظيمها يوم  6 فبراير 2025، كما أعلن عن موعد حفله الطلاب المصريين في 24 فبراير 2025.

وكان الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بـ جامعة القاهرة، قد وجه بأهمية تكثيف الأبحاث المستقبلية في متلازمة VEXAS لتوسيع فهم الآليات المرضية لهذه المتلازمة النادرة، مع النظر في إنشاء مراكز متخصصة للبحث والعلاج في هذا المجال، ما يسهم في تعزيز مكانة كلية طب قصر العيني كمركز ريادى فى علاج الأمراض المعقدة والنادرة.

 







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التعليم العالى

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حفل تخرج

حسام صلاح



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