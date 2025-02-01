ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمركز الزقازيق.

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شُكلت حمله مكبره برئاسة مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية للمرور عل المحال التجارية والمخابز البلدية، وأثناء تفقد الحالة التموينية بدائرة مركز الزقازيق تم ضبط 3 طن دقيق بلدي إستخراج 87,5% والمخصص للمخابز البلدية المدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتم تحرير محضر برقم 2119 جنح مركز الزقازيق .