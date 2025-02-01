شاهد أسماك المحرات والجمبرى والسبيط أكلات بحرية مميزة فى أسواق الإسكندرية

الإسكندرية ـأحمد الزغبي

قدم اليوم السابع تقريرا مصورا من سوق الميدان بمنطقة بحرى بالإسكندرية، والذى شهد إقبالا على شراء الأسماك الطازجة القادمة من البحر المتوسط، بجميع أنواعها، والتي يقبل عليه الإسكندرانية والزائرون والسائحون لشراء الأسماك وطهيها داخل السوق.

وقال عبد الرازق الجوهرى بائع أسماك في سوق الميدان، إنه فصل الشتاء تكثر أنواع الأسماك بشكل كبير ومنها الجمبرى البلدى بجميع أحجامه منه الأحمر من شاطئ أبو قير والأحمر الخشابي والجامبو، وسمك موسى، الذي ينتشر في فصل الشتاء لأنه الموسم الخاص به، وأيضا هناك أنواع أخرى منها المرجان البلدى والبوري بأحجام مختلفة، وكذلك سمك الدنيس واللوت وسمك المحرات الذي يتميز بعدم وجود شوك وهي سمكة تكون فيليه.

وأضاف عبد الرازق الجوهرى، لـ"اليوم السابع" أن في فصل الشتاء طرق الطهي تختلف في بعض أنواع الأسماك، مثل البوري الكبير يكون سنجاري صينية بالبطاطس والطماطم، والأحجام الأخرى تكون مشوي بالردة ، وسمك اللوت يتم تقطيعه ترانشات للقلي، أو مشوى، أما سمك الدنيس يكون طهية بالزيت والليمون أو شوي بالردة، أما سمك البربون والمرجان والسبيط يكون بطريقة القلي.

وأوضح عبد الرازق أن سمك الجمبرى، له العديد من طرق الطهي، يكون مشوي ومقلي، وطاجن، ويكون الإقبال عليه بشكل كبير في فصل الشتاء بسبب تناول شوربة الجمبرى، التي يقبل عليها المواطنون بشكل كبير، وأيضا هناك القندوفلي الذي يتم طهيه بالخلطة المكونة من الثوم وبصل بدون ماء.



أسماك في الإسكندرية



أنواع الأسماك في الإسكندرية