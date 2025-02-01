روسيا تسقط 10 قذائف من طراز "هيمارس" و108 طائرات بدون طيار أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 قذائف من طراز "هيمارس" و108 طائرات بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفاد تقرير للوزارة - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم السبت - بأن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 10 قذائف من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة و108 طائرات بدون طيار ثابتة الجناح.



وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية شنت - الليلة الماضية - ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للطاقة الغازية التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وتم تحقيق أهداف الضربة، وتم ضرب جميع المنشآت المستهدفة.



وشنت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية على منشآت البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.