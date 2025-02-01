رئيس وزراء العراق يدعو وزراء الشباب والرياضة العرب لوضع السياسات والخُطط الناجحة لدعم الشباب

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دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزراء الشباب والرياضة العرب لوضع السياسات والخُطط والرؤى الناجحة أمام أصحاب القرار، لإحداث الفارق ودعم الشباب.



جاء ذلك خلال رعاية "السوداني"، انعقاد اجتماعات الدورة 48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، والتي تزامنت مع تتويجها عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2025، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



وأضاف البيان أن السوداني أشار إلى أن الرياضة، إذا ما جرى التركيز على إدارتها الناجحة، يمكن أن تشكّل قطاعًا محرّكًا لباقي القطاعات، وحاضنة لعطاء الشباب وإسهامهم في عجلة الحياة والتنمية.



ووجه التحيّة والإجلال والمساندة لشباب قطاع غزة ولبنان، وكل الشباب العربي الذي يواجه أوضاعًا غير مستقرة في عالمنا العربي.



وتناول رئيس الوزراء العراقي، المشروعات والمبادرات، والبرامج، التي نفذها العراق، والتي تصبّ في مصلحة فئة الشباب، لافتا إلى أن رعاية الشباب منهج شامل تتبناه الحكومة والدولة والمُجتمع بكل المستويات والمسئوليات.