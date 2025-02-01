رئيس جامعة دمنهور على رأس وفد زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

وفد جامعة دمنهور يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارتهم "معرض القاهرة الدولي للكتاب"

وفد جامعة دمنهور يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب"

وفد جامعة دمنهور يتفقد جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: خطوة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة



في إطار حرص جامعة دمنهور على دعم الأنشطة الثقافية، والمشاركة في الفعاليات الكبرى التي تساهم في تعزيز الهوية الثقافية وتعميق الفكر الأكاديمي لدى جيل الشباب للمساهمة في بناء جيل مثقف واعٍ بقضايا وطنه ومحيطه الإقليمي والدولي؛ ترأس الأستاذ الدكتور / إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت وفد جامعة دمنهور لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (الـ56)، المقام تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

رئيس جامعة دمنهور يؤكد أهمية المعرض كمنصة لتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة بين طلاب الجامعة والمجتمع الأكاديمي

من جانبه أعرب رئيس جامعة دمنهور عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العرس الثقافي الضخم الذي يجمع نخبة من المفكرين والكتاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية، مؤكداً أهمية المعرض كمنصة لتعزيز ثقافة القراءة والمعرفة بين طلاب الجامعة والمجتمع الأكاديمي بشكل عام، الذي يساهم في تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للنمو الفكري والإبداعي، مؤكدا أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث تأتي كخطوة تعكس حرص جامعة دمنهور على دعم وتفعيل الحركة الثقافية والعلمية.





وفد جامعة دمنهور يستمع إلى جلسات توعوية حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ودور الهيئة في تعزيز الشفافية

واستمع الوفد، الذي ضم نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وعددًا من طلاب جامعة دمنهور من مختلف كلياتها، إلى جلسات توعوية حول "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، ودور الهيئة في تعزيز الشفافية، فضلا عن التحديات التي تواجهها الدولة في هذا الملف، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن الحملات التوعوية التي تنفذها الهيئة، ومنها مبادرات تستهدف الشباب بشكل خاص.

"ترابيس" يشيد بجهود وزارة الثقافة في إثراء المشهد الثقافي العربي والدولي من خلال هذا المحفل الثقافي الضخم



وفي ختام زيارته أشاد "ترابيس" بجهود وزارة الثقافة؛ في إثراء المشهد الثقافي العربي، والدولي، والإضافة المميزة لهذا المحفل الثقافي، الذي يجمع بين التاريخ، والأصالة والتنوع والإبداع، معربا عن سعادته وفخره بالتطورات الهائلة التي شهدها المعرض هذا العام، والتي من شأنها تعزيز التجربة الإيجابية للقارئ.



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