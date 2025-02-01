رئيس الوزراء يوجه وزارة التضامن بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى "الناس".. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

خلال زيارته اليوم لعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس أيمن عباس، أمين صندوق "مؤسسة الجود الخيرية" ورئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس".

وفي بداية جولته بالمستشفى، أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع ومساندة المشروعات الصحية الخيرية المتميزة، التي تقدم خدمات بجودة عالية بالمجان لغير القادرين، لافتاً إلى الأهمية البالغة لتلك المشروعات، مؤكداً أهمية التكاتف والتعاون المستمر بين الدولة والمؤسسات الأهلية.

كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مثل تلك المشروعات تتكامل مع جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، وضمان تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة، بما يُلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجاً، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية.

وخلال تفقده للمستشفى، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أيمن عباس، الذي أشار إلى أن المستشفى هو أحد مشروعات "مؤسسة الجود الخيرية"، وتم تأسيسه عام 2019‬‬، لافتاً إلى أنه يُعد مدينة طبية مُتعددة التخصصات ويقدم خدماته بالمجان بنسبة ١٠٠% للفئات الأكثر احتياجاً من الأطفال بشكل أساسي، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية للكبار من جميع محافظات الجمهورية.

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وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس" أن المستشفى يلتزم بتقديم خدماته العلاجية والتشخيصية بأعلى معايير الجودة، حيث حصل على الاعتماد الكلي من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار" عام 2022، لمدة ثلاث سنوات وهذه أطول مدة يتم منحها في حالات الاعتماد.

وفيما يتعلق بالأقسام الموجودة داخل المستشفى، أوضح أنها تشمل "قسم الجهاز الهضمي" ويتضمن عمليات ومناظير الجهاز الهضمي، و"قسم القلب والأمراض الصدرية" ويشمل: عمليات القلب والصدر، وحدة الرعاية المركزة الجراحية، وحدة القسطرة القلبية، ووحدة الرعاية القلبية، إلى جانب "الأقسام العامة" وتضم: قسم التخدير والرعاية المركزة، ومعامل التحاليل وبنك الدم، وقسم الأشعة، والصيدلية، والقسم الداخلي، والعيادات الخارجية.

كما استعرض المهندس أيمن عباس الطاقة الاستيعابية للمستشفى، حيث نوه إلى أنها تشمل: 600 سرير، 140 وحدة رعاية مركزة، 48 عيادة خارجية، 10 غرف عمليات، و4 وحدات قسطرة قلبية، موضحاً أن المستشفى لا يعمل بكامل طاقته التشغيلية في الوقت الحالي نظراً لمحدودية الموارد.

ونوه رئيس مجلس إدارة مستشفى "الناس" إلى أن المستشفى يمتلك أحدث أجهزة المناظير للإسهام في عمليات استئصال الأورام للأطفال، بالإضافة إلى أحدث أجهزة الأشعة التي يتم الاستعانة بها لتشخيص حالات الأطفال الذين يُعانون من أمراض القلب، مُشيراً إلى حرص المستشفى على الاستعانة بالكوادر الطبية المتميزة، حيث يتم التعامل مع حوالي 400 مريض يومياً من مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية.

وأضاف أن مستشفى "الناس" تمكن على مدار خمس سنوات من العمل على تقديم خدمات متعددة للمواطنين من غير القادرين مع إعطاء أولوية للحالات الحرجة من الأطفال وحديثي الولادة، حيث تم الكشف على ما يزيد على 52 ألف مريض، وتقديم خدمات طبية لحوالي 941 ألف مريض، وإجراء 10 آلاف عملية جراحية للقسطرة، بالإضافة إلى حوالي ألفي عملية جراحية ومناظير للجهاز هضمي.

وتفقد رئيس الوزراء غرف الإقامة والعمليات لحديثي الولادة وغرف العناية المركزة للأطفال، كما تفقد غرفة التدريب الخاصة بالأطباء وفريق التمريض، حيث يتم تدريب الفريق الطبي على سرعة القيام بالتدخلات المختلفة بكفاءة عالية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على إجراء حوار ودي مع طفلة يتم علاجها داخل المستشفى، حيث اطمأن على حالتها، وتمنى لها الشفاء العاجل.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تفقد "غرفة ألعاب الأطفال" و"غرف علاج الأسر الفلسطينية" من قطاع غزة، حيث أوضح المهندس أيمن عباس أن المستشفى استقبل حوالي 25 حالة من الأسر الفلسطينية، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم.

وفي هذا الإطار، حرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على المرضى من الأسر الفلسطينية، داعياً الله أن يتم شفاءهم في أسرع وقت، وعودتهم إلى وطنهم في القريب العاجل.

وفي ختام جولته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمستشفى " الناس" لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكدت الوزيرة البدء فى تخصيص المبلغ المطلوب، مشيرة إلى أنه سبق تخصيص 20 مليون جنيه للمستشفى من الوزارة، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المؤسسات الأهلية المتميزة.