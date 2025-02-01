الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية بزيارة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق السبت، 01 فبراير 2025 12:19 م الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المستشفيات. وبدأ رئيس الوزراء جولته التفقدية بزيارة مستشفي أهل مصر يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن. مشاركة مستشفى بهية جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحكومة مستشفى اهل مصر