رئيس الوزراء يبدأ جولته التفقدية بزيارة مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

كتبت هند مختار

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المستشفيات.

وبدأ رئيس الوزراء جولته التفقدية بزيارة مستشفي أهل مصر يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن.