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خروج سيارات إسعاف تقل مصابين فلسطينيين من معبر رفح للعلاج بمصر.. صور

السبت، 01 فبراير 2025 07:27 م
خروج سيارات إسعاف تقل مصابين فلسطينيين من معبر رفح للعلاج بمصر.. صور سيارات إسعاف تقل مصابين فلسطينيين
محمد شرقاوى

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رصت كاميرا قناة “القاهرة الإخبارية” خروج سيارات الإسعاف التي تقل مصابين فلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج في مصر.

ووصلت ظهر اليوم، سيارت الإسعاف إلى معبر رفح البري من الجانب المصري التي تقل مصابين فلسطينيين لتلقي العلاج في مصر، حيث رصدت "القاهرة الإخبارية" وصول 3 أطفال فلسطينيين مرضى بالسرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

طالب عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم السماح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالمراوغة مثلما فعل مع الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن.

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وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.
 
وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.
 






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