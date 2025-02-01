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حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر

السبت، 01 فبراير 2025 04:36 م
حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الدرب الأحمر التنقيب عن الاثار، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة غرب القاهرة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الأثار، حيث اعترف المتهمون بالقيام بأعمال حفر للبحث عن آثار داخل منزل فى منطقة الدرب الأحمر.

ونجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفروالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل الشقة المُشار إليها على (حفرة بقطر متر وعمق 6 متر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


 







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