جولة تفقدية مفاجئة لمحافظ السويس بقرية جنيفة.. اعرف التفاصيل

السويس- صبرى غانم

أجرى اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، جولة مفاجئة اليوم، بوحدة طب أسرة جنيفة لمتابعة انتظام سير العمل والتأكيد علي تقديم أفضل خدمات ورعاية وخدمات صحية للمواطنين من القطاع الريفي، وذلك في إطارمتابعة مواقع العمل والخدمات التي تقدم للمواطنين بمحافظة السويس.

وأكد المحافظ علي أهمية تواجد الطاقم الطبي بالوحدة وتوافر الأدوية والعمل علي خدمة المرضي وتسهيل الأجراءات في ضوء المنظومة الصحية .

كما تفقد المحافظ مركز شباب جنيفة للوقوف علي الأعمال والإنشطة التي تتم بالمركز لخدمة شباب القرية والمناطق المجاورة لها .

وأشار المحافظ إلي أهمية تطوير المركز والملاعب وتنظيم ندوات توعية وتثقيفية للشباب في جميع مجالات الحياة وتنشيط الجانب الرياضي والاهتمام باللعبات الجماعية والفردية لخلق جيل رياضي يرفع أسم المنطقة والسويس في المستقبل.

وكلف محافظ السويس بتشكيل لجنة من الشباب والرياضة والتربية والتعليم والشئون القانونية والرقابة والمتابعة والشئون المالية والإدارية والجهات المعنية لإعداد تقرير كامل عن مركز شباب جنيفة.