جامعة بنها: تسجيل صنفين جديدين للأرز عالى الجودة والإنتاج ومقاوم للأمراض

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، نجاح شركة الجامعة لتسويق الخدمات فى تقدمها للجنة تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية لتسجيل صنفين جديدين من محصول الأرز (بداية 1) و(بداية 2)، حيث تتميز الأصناف الجديدة فى كمية المحصول والمقاومة للأمراض وهى ضمن مخرجات البرنامح البحثى لمحصول الأرز بكلية الزراعة بمشتهر.

وأشار الجيزاوي، إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ جامعة بنها للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى والتى تتضمن بمبادئها الاستدامة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وسعى الجامعة للاستثمار فى المعرفة والإنتاج الفكرى ومخرجات البحث العلمي، وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وتقدمت شركة بداية للجنة تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية لتسجيل صنفين جديدين من محصول الأرز (بداية 1) و(بداية 2) حيث تتميز الأصناف الجديدة فى كمية المحصول والمقاومة للأمراض وهى ضمن مخرجات البرنامج البحثى لمحصول الأرز بكلية الزراعة بمشتهر.

من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة، أن البرنامج البحثى لمحصول الأرز امتد لأكثر من 6 سنوات، وتعددت مخرجات البرنامج البحثى الذى قام بتمويله صندوق حساب البحوث بالجامعة وشملت بناء قدرات الفريق البحثى فى مجال تربية محصول الأرز ومنح عدد درجتين ماجستير لباحثين بقسم المحاصيل بالكلية ليكونوا نواه لمدرسة علمية متخصصة فى مجال تربية محصول الأرز هذا إلى جانب نشر عدد من البحوث بالمجلات العلمية الدولية والمحلية المتخصصة إلى جانب تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون فى مجال تربية محصول الأرز بين الجامعة وجامعة ووهان فى الصين ومعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية.

وأشار الدكتور سيدهم أسعد سيدهم، أستاذ تربية المحاصيل والباحث الرئيس للمشروع، إلى أن السلالات المستهدف تسجيلها لأصناف ناتجة عن التهجين بين العديد من سلالات الأرز المصرية والصينية التى تحمل الصفات المرغوبة فى المحصول والمقاومة للأمراض وأن فريق العمل ضم العديد من طلاب الدراسات العليا والباحثين وخبراء تربية محصول الارز بمعهد بحوث المحاصيل وجامعة ووهان بالصين، كما أن الفريق البحثى يسعى مستقبلا لاستنباط أصناف جديدة من محصول الأرز ذات صفات مرغوبة لدى المزارع المصرى.

جدير بالذكر أن السلالات المبشرة والمستهدف تسجيلها ستخضع لاختبارات تقييم بمركز البحوث الزراعية على مدى موسمين زراعين بداية من الموسم الصيفى القادم.



تسجيل صنف جديد من الأرز



رئيس جامعة بنها يتابع الانتاج