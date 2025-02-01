جامعة الإسكندرية تنظم زيارة طلابية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية مجموعة من الزيارات المجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شارك فيها 3500 طالب من طلاب الجامعة المصريين والوافدين، وذلك على مدار فترة المعرض، والذى يستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، وذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دورها الثقافى والعلمى وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة فى الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية المختلفة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور على عبد المحسن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تفقد الطلاب خلال هذه الزيارات أجنحة وزارة الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة ووزارة التعليم العالي والعديد من الاجنحة الاخرى ودور النشر المختلفة وأجنحة القطاعات والدول المشاركة، حيث تعرفوا على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، وأطلعوا على الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة والتى من شأنها أن تسهم فى تشجيع الطلاب على القراة والإطلاع وتوسيع افاقهم المعرفية في كافة المجالات بما يساهم في بناء جيل واعي ومثقف.

جدير بالذكر، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب تنظم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، ويعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار "اقرأ .. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة 1345 دارًا للنشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة تمثل قارات العالم، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.