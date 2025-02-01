تفريغ طائرة مساعدات سعودية جديدة لصالح غزة تمهيدا لنقلها عبر معبر رفح.. صور

رفح - محمد حسين

انتهت فرق الهلال الأحمر المصري من تفريغ طائرة مساعدات جديدة قادمة من المملكة العربية السعودية، تحمل مواد إغاثية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم أهالي قطاع غزة، بعد هبوطها مطار العريش الدولي في شمال سيناء، أمس.

ووفقًا لمصدر مسؤول في شمال سيناء، فقد تم تفريغ شحنة الطائرة، ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش، حيث تسلمها الهلال الأحمر المصري، وجارٍ تجهيزها استعدادًا لنقلها إلى معبر رفح الحدودي، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبوصول هذه الطائرة، يرتفع إجمالي عدد الطائرات السعودية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي إلى 55 طائرة، ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي يأتي تأكيدًا على الموقف التاريخي للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في مختلف الأزمات.



تجهيز شحنة المساعدات



تفريغ طائرة مساعدات سعودية جديدة لصالح غزة