تفاصيل إتاحة وزارة العمل فرص فى السعودية بمرتبات تصل إلى 3600 ريال

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل، للعمل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع أحد المجموعات التجارية، موضحًا أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب فى الخارج.

وأوضحت أن فرص العمل المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الأتية:

- عدد 3 خباز حلوانى.

- عدد 3 شيف جزارة.

- عدد 2 شيف أجبان.

- عدد 2 شيف أسماك.

وأشارت إلى أن المرتبات تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودى.

أما عن كيفية التقديم، فيمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.

· الشروط المطلوبة للتقدم:

- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

- السن لا يقل عن 18 سنة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

· مزايا تقدمها جهة التوظيف:

- توفير تأمين صحى.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.