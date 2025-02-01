تعليم رئيس وزراء بريطانيا يثير الجدل..تليجراف: اتهامات له بـ"تزوير الحقائق"

كتبت ـ رباب فتحى

نقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية اتهام السير بيتر لامبل، مستشار توني بلير السابق ومؤسس صندوق ساتون الخيري، لكير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا بشأن تلقيه تعليما حكوميا و"تزوير الحقائق".

وهاجم السير لامبل، رفع ضريبة القيمة المضافة التي شنها كير ستارمر على المدارس الخاصة في مقال فى الصحيفة. وفي أول تدخل رئيسي له منذ تقاعده، اتهم السير بيتر - الذي ذهب إلى نفس المدرسة التي ذهب إليها السير كير (ريجات جرامر) رئيس الوزراء بـ "التظاهر" بأنها مدرسة حكومية ويقول إن السياسة تحرم الطلاب الأكثر فقراً من الفرص التعليمية التي يتمتع بها رئيس الوزراء.

وتم تمويل المدرسة من قبل المجلس عندما انضم السير كير ولكن بعد عامين أصبحت مستقلة. ووافقت السلطات المحلية على تغطية الرسوم للطلاب الذين التحقوا بالمدرسة قبل أن تتحول، ثم حصل السير كير على منحة دراسية لمواصلة دراسته في الصف السادس. وتفرض المدرسة الآن ما يصل إلى 9150 جنيهًا إسترلينيًا للفصل الدراسي للتلاميذ الأكبر سنًا.

وكتب السير بيتر، الذي يُنسب إلى مؤسسته الخيرية تحويل حياة الآلاف من الشباب: "لا أتظاهر بأن المدرسة التي ذهبنا إليها كانت مدرسة حكومية، ستارمر يفعل ذلك. لكنه يتلاعب بالحقائق. أنا أساعد الشباب على الاستفادة من التعليم الذي أحدث كل الفرق بالنسبة لي، ستارمر يدمر الفرص للحصول على نفس الفرص التي كانت لديه".

وقال رئيس الوزراء عن تعليمه في سيرة ذاتية حديثة كتبها توم بالدوين: "بقدر ما يتعلق الأمر بي، بدأت المدرسة كـ"فتى حكومي" وأنهيت دراستي أيضًا كذلك".

وأصر مصدر في داوننج ستريت على أن السير كير كان صريحًا بشأن ترتيب الرسوم.

واعتبرت صحيفة "تليجراف" أن تعليقات السير بيتر سوف تكون بمثابة صفعة لرئيس الوزراء لأنه معروف على نطاق واسع بأنه أحد أبرز المحسنين في مجال التعليم في المملكة المتحدة.

وحصل السير بيتر على لقب فارس في عام 2003 تقديراً لخدماته في مجال الوصول إلى التعليم العالي، وعمل مستشاراً لحزب العمال الجديد في مجال التعليم.