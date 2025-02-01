اليوم السابع
Ads
السبت، 01 فبراير 2025 01:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الوادى الجديد يحصد المركز الثالث والسابع بالجمهورية فى مسابقات الأبحاث الفنية

السبت، 01 فبراير 2025 12:33 م
تعليم الوادى الجديد يحصد المركز الثالث والسابع بالجمهورية فى مسابقات الأبحاث الفنية الفائزان
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركزين الثالث والسابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأبحاث فى التربية الفنية للعام 2024 / 2025 م، تضمنت تحقيق المركز الثالث الطالبة ندى أيمن عمر من مدرسة باريس الثانوية المشتركة بإدارة باريس التعليمية.

كما فاز بالمركز السابع على مستوى الجمهورية الطالب أنس على سنوسى من مدرسة التربية الفكرية ببلاط.

وهنا المهندس سيد توجيه عام التربية الفنية والإدارات والمدارس والطلاب الفائزين متمنيا لقطاع تعليم المحافظة المزيد من التقدم والازدهار.


 







مشاركة

الوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد

الانشطه الطلابية بالوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه






الرجوع الى أعلى الصفحة