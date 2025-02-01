تعرف على جهود مديرية التموين بالغربية لردع المخالفين بمراكز المحافظة

الغربية مصطفى عادل

ضبطت حملات مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد عبود وكيل الوزارة، كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية، ومواد بترولية مدعمة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات التموينية، وضبط الأسواق، لفرض الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، وذلك لضبط الأسعار وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

وتم ضبط مخزن مواد غذائية وحلويات لحيازته 1000 كيلو جرام حلويات اكلير ميار بدون فواتير تدل على مصدرها مخالفا القرار الوزاري 113لسنة 1994، وضبط مخزن مواد غذائية لحيازته 240 زجاجة كاتشب وزن العبوه الواحده 400جم بدون فواتير تدل على مصدرها مخالفا القرار الوزاري 113 لسنة 1994.

كما تم ضبط سوبرماركت لحيازته 144 زجاجة مياه معدنيه مجهولة المصدر، بدون فواتير تدل على مصدرها مخالفا القرار الوزاري 113 لسنة 1994.



كما تم ضبط 4 جزارين لذبحهم لحوم خارج السلخانة وتم ضبط 9 كجم لحوم وتم التحفظ عليها، وضبط سوبر ماركت وتم ضبط 10 اطباق كبدة بدون فواتير و مشكوك في صلاحيتها، وضبط مخبز سياحي بداخله 4 أجولة دقيق سياحي بدون فواتير.

كما نجحت الحملات فى ضبط احد الاشخاص، لتجميعه 1250 رغيف خبز مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء، وضبط مصنع وسرجة طحينه لتجميعه 3000 لتر سولار بناحية المعتمديه مركز المحلة مخالفا القانون 95لسنة 1945والقرار الوزاري 96لسنة2023، لتجميعه سلعه تموينيه مدعمه بدون تصريح.

وضبط مخزن منظفات لحيازته 600 لتر صابون سائل بدون فواتير تدل على مصدرها مخالفا القرار الوزاري 113لسنة1994، وضبط مخزن احذيه وكوتشى لحيازته 100كرتونه تحتوى على أحذية كوتشى غير مدون على الكرتونه من الخارج أو الكوتشيات اي بيانات تفيد الإنتاج والسعر بمقاسات واحجام مختلفة مخالفا للقانون 281 لسنة 1994.

كما تم ضبط 45 شيكارة شاي كيني اسود ناعم ماركة وزن الواحدة 55.6 كليو جرام بإجمالي 2475 كليو جرام بمخزن غير مرخص وغير مصحوبه بالفواتير الضريبه، وضبط 500 كرتونه مكرونه بمخزن بدون ترخيص، و 300 كرتونه منظفات بمخزن منظفات غير مرخص.

وضبط 2طن علف حيواني مجهول المصدر يشتبه في صلاحيته، و 100 علبة سجائر مستورده ومهربه ومحظور تداولها في الأسواق.

كما تم ضبط طن سولار داخل مصنع بدون ترخيص وبدون تصريح من الجهات المختصة، وذلك مخالف للقانون، وضبط مصنع مخلل بدون ترخيص وتم التحفظ على 3300 كجم مخلل مشكل، وتم سحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.