ترامب: الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ اليوم

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التعريفات الجمركية التي قررت بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك؛ ستدخل حيز التنفيذ اليوم السبت.

وقال ترامب - في تصريح للصحفيين من المكتب البيضاوي، الجمعة - إنه لا يزال يفكر فيما إذا كان سيشمل النفط من هذين البلدين ضمن التعريفات.

وأوضح ترامب: "قد نطبق التعريفات على النفط، وقد لا نطبقها"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتخذ قراره في وقت لاحق من اليوم.

وأشار إلى أن قراره سيعتمد على ما إذا كان سعر النفط الذي تفرضه كندا والمكسيك عادلًا أم لا، على الرغم من أن أساس التهديدات بفرض التعريفات يعود إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية - التي أوردت النبأ - يخشى المراقبون من أن فرض التعريفات على النفط الكندي والمكسيكي قد يعرض للخطر تعهد ترامب بتخفيض التضخم الإجمالي من خلال خفض تكاليف الطاقة، وقد تُمرر تكاليف هذه التعريفات إلى المستهلكين عبر زيادة أسعار البنزين، وهو أمر قد يعارضه ترامب نظرًا لأنه وضع خفض أسعار الطاقة في قلب حملته الانتخابية.