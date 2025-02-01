تدريب السيدات بقرى حياة كريمة في إسنا على المشروعات اليدوية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن إجراء تدريبات لعدد من السيدات بقرى مبادرة حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب المحافظة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي إطار المرحلة الثانية من مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، وبالتعاون مع مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" بوزارة التضامن.

ويضيف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم اختيار وتوقيع عقود مع 40 مستفيدة من النساء من قرى ومركز إسنا. المشروع ممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، ويهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكداً على أن المشاركات سيتم تقديم تدريبات متقدمة متخصصة لهن في صناعة الملابس الجاهزة، المفروشات، والحقائب، بما يشمل تعلم تقنيات صناعة الملابس وتصميم الباترونات. كما سيشمل البرنامج تدريبات على المهارات الحياتية، التوجيه المهني، وريادة الأعمال، لتمكين المستفيدات من إدارة مشروعاتهم بفعالية.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ، أنه بعد انتهاء التدريب، سيتم اختيار 30 سيدة من المتميزات للحصول على منحة أصول مشروعات متناهية الصغر، مقدمة من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، لدعمهم في بدء مشروعاتهم الخاصة.

ومن جانبهن أعربت المستفيدات عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في المشروع، الذي يعد فرصة لتحقيق الاستقلال المالي وتحسين مستوى معيشتهم، وعبّرن عن امتنانهم للدعم الذي تقدمه مؤسسة "مهنة ومستقبل للتنمية" ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في تعزيز دور المرأة في التنمية المحلية.

وكان قد أعلن محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية للشباب والنساء من خلال دعم وتمويل وتطوير المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، وذلك في إطار تنفيذ مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية لمشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.



عقود مع السيدات للتدريب على المشروعات بالقرى



عقود تدريب للسيدات على مشروعات التضامن



تضامن الأقصر تشرف على تدريبات للسيدات بقرى إسنا على مشروعات صناعة الملابس



عقود تدريب على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب



تسلم عقود تدريب على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب