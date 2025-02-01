تجهيزات لوقفة عشائر غزة دعما لموقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين

كتب ـ أحمد جمعة

يستعد آلاف المواطنين الفلسطينيين، السبت، للمشاركة في الوقفة التي دعت لها العشائر في قطاع غزة دعما للموقف المصري برفض فكرة التهجير إلى خارج القطاع.

بدورها، حيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التحركات الشعبية المصرية الغاضبة التي شهدها معبر رفح أمس الجمعة، حيث تجمعت وفود سياسية وحزبية ونقابية ومنظمات مجتمع مدني في حشد جماهيري واسع رفضاً لمخطط تهجير شعبنا من قطاع غزة، وتأكيداً على تكامل الموقف المصري الرسمي مع الموقف الشعبي الثابت في مواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، أن هذه التحركات تُمثّل رسالة قوية بأن الشعب المصري لن يكون شريكاً أو صامتاً أمام أي محاولات لاقتلاع شعبنا الفلسطيني من أرضهم، وهو موقف يُجسد الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض مشاريع التصفية والاقتلاع.

وأكدت الجبهة، أن مسئولية التصدي لهذا المخطط الإجرامي الذي أعاد الرئيس الأمريكي ترامب طرحه لا تقع على عاتق الشعب المصري وحده، بل هي معركة الأمة العربية قاطبة، وعلى الجماهير العربية في مختلف الأقطار النزول إلى الشوارع وتصعيد كل أشكال الضغط السياسي والجماهيري لإفشال هذه المؤامرة.

وأشارت إلى أن استمرار العدو الأمريكي-الصهيوني في مخططاته التصفوية يستدعي فتح جبهة مواجهة عربية موحدة تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار إلى خطوات عملية تفرض إرادة الشعوب وتلوح باستخدام أوراق الضغط كسلاح لمنع تمرير مشاريع التهجير القسري.