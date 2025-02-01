بهاء الدين أبو شقة: الإلمام الجيد بعلوم اللغة والمنطق جزءا أساسيا من موجبات المرافعة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي

أكد بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإلمام الجيد بعلوم اللغة والآداب والمنطق، يمثل جزءا أساسيا من موجبات المرافعة أمام المحاكم، موضحًا أن الموروث الثقافي والحضاري يمثل معينا أساسيا في الإعداد الجيد للمرافعات أمام المحاكم.

وأضاف أن المرافعات أمام المحاكم تقتضي بالضرورة البحث والتدقيق والتمحيص، والانفتاح قدر المستطاع على العلوم والدراسة المستفيضة للقانون ووقائع الدعاوى.

وتنعقد الآن فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب الدليل الارشادي لمرافعة النيابة العامة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويناقش كتاب الدليل الارشادي في مرافعة النيابة كلا من بهاء ابو شفة وكيل أول مجلس شيوخ، والمستشار علي الهواري رئيس بمحكمة الاستئناف، والدكتور خالد سري ضياء، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والمستشار الليبي الهادي بو حمرة استاذ القانون الجنائي بدولة ليبيا، والمستشار محمد هدايت رئيس النيابة بالتفتيش القضائي.



