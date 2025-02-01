بهاء أبو شقة: بداياتي فى النيابة العامة مرحلة البناء والهدى والنور بمسيرتى

كتبت أمنية الموجي

قال المستشار بهاء أبو شقة، خلال فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، إن بداياته في النيابة العامة، هي مرحلة البناء والهدى والنور في مسيرته المهنية، موجها الشكر للنيابة العامة ورجالها.

وبدأت منذ قليل، فعاليات النيابة العامة للإصدار الأول من كتاب فن المرافعة، في حضور لفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، ووفد من النيابة العامة الليبية، ونخبة من أساتذة الجامعات ورجال القانون والخبراء، بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويناقش كتاب الدليل الاسترشادية في مرافعة النيابة كلا من بهاء ابو شفة وكيل أول مجلس شيوخ، والمستشار علي الهواري رئيس بمحكمة الاستئناف، والدكتور خالد سري ضياء، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، والمستشار الليبي الهادي بو حمرة استاذ القانون الجنائي بدولة ليبيا، والمستشار محمد هدايت رئيس النيابة بالتفتيش القضائي



