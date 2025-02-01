بعد أكثر من 3 أسابيع.. أمريكا تعلن رسميًا احتواء حرائق لوس أنجلوس بشكل كامل

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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت احتواء حرائق الغابات فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاعها وتدميرها لأجزاء كبيرة من المدينة.



وأشارت السلطات المحلية فى الولاية - بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إلى أنه تم رفع أوامر الإخلاء بالفعل، خاصة أن الحرائق لم تعُد تشكل تهديدا كبيرا منذ أكثر من أسبوع.



وأضافت السلطات أن احتواء الحرائق بالكامل، الذى تم بالفعل، أمس الجمعة أنهى سلسلة الحرائق المميتة التى أسفرت عن مقتل 29 شخصا على الأقل، ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير العديد من الأحياء.



وقامت وكالة مكافحة الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بتحديث موقعها الإلكترونى حول بيانات حرائق منطقتى إيتون وباليساديس، ليل الجمعة، لإظهار احتواء بنسبة 100%.

وبحسب الصحيفة، دمر حريق باليساديس أكثر من 6800 مبنى، و23448 فدانا،، فيما دمر حريق إيتون أكثر من 9400 مبنى، وأحرق 14021 فدانًا.

ونوهت الصحيفة إلى أنه رغم انتهاء التهديد الفوري، فإن تأثير هذه الحرائق سيستمر لأشهر وسنوات، لافتة إلى أنه فى الأمد القريب لا يزال هناك 14 شخصا على الأقل فى عداد المفقودين بسبب الحرائق.

وأضافت الصحيفة أنه ما زال هناك طريق طويل أمام إعادة البناء، بتكلفة قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى المخاوف القائمة بشأن التأثيرات الصحية المحتملة على المدى الطويل بفعل تردى جودة الهواء، والضرر النفسى الواقع على سكان المنطقة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع رفع أوامر الإخلاء، عاد العديد من سكان مناطق ألتادينا وباليساديس لرؤية الأضرار بأنفسهم، والبحث عن أية ممتلكات قد تكون نجت.

وكان الأسبوع الماضى هو المرة الأولى التى تمكن فيها معظم سكان حى باسيفيك باليساديس من رؤية ما تبقى من منازلهم، وهى إحدى أكثر المناطق المتضررة من الحرائق.