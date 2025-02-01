برلمانى روسى: لن نضحى بمصالحنا الوطنية فى مفاوضات الحرب

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أكد رئيس اللجنة الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليونيد سلوتسكى، أن بلاده لن تضحي أبدا بمصالحها الوطنية وتتنازل عنها، وقال: "نحن بحاجة إلى ضمانات واضحة ملزمة قانونا لأمن الحدود الروسية، أي أن تكون أوكرانيا خالية من الأسلحة النووية، ومستقلة عن الكتلة الأوروبية، مع مراعاة الحقائق الإقليمية على الأرض".

وأضاف سلوتسكي، في منشور كتبه على قناته "تليجرام"، أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية الجمعة: "هذه مسائل وجودية، وليست ورقة مساومة، وسوف نسترشد بهذا على الرغم من محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على الهيمنة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة".

وتابع إن "وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يدرك جيدا الأخطاء التي ارتكبها أسلافه على المسار الأوكراني.. فهو ينثر الرماد على رأس الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ويلوم إدارته على انهيار أوكرانيا"، كما قال.

ورأى البرلماني الروسي أن وزير الخارجية الأمريكي "لديه رؤية واقعية للإرث الذي خلفه المسار الأوكراني، خاصة أن أوكرانيا ليست أولوية، بل هي (حمل زائد) لفريق ترامب، ومع ذلك لم يقل كلمة واحدة عن شروط السلام، بل يدعو فقط إلى التنازلات المتبادلة".

وأشار إلى أن المستقبل ينتمي إلى عالم متعدد الأقطاب، وقال: "لهذا السبب يجب على الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا أن تعترف بأن حرب العقوبات التي تشنها هي خطأ.. لقد أضعف سلفه بايدن موقف الدولار كعملة احتياطية عالمية من خلال تدابير (متهورة) وغير مجدية".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة صحفية، إن الصراع مع روسيا "أعاد أوكرانيا إلى الوراء مائة عام"، وعلى حد تعبيره فإن "الإدارة الأمريكية السابقة دفعت الناس إلى الاعتقاد بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على هزيمة روسيا فقط، بل وتدميرها، ولكن نتيجة لذلك كانت الولايات المتحدة تمول حالة من الجمود وصراعا طال أمده، وربما أسوأ من حالة الجمود حيث تستمر المعاناة الإنسانية".