بدء العمل بوحدات نفقة الدولة بعدد من منشآت الرعاية الأولية بالقليوبية اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، العمل بوحدات نفقة الدولة اعتبارًا من اليوم، السبت، في منشآت الرعاية الأولية التالية، وهي "مركز طب الأسرة بكفر تصفا، وحدة طب الأسرة بمنية السباع، مركز طبي سنديون، مركز طبي مسطرد، ومركز طبي الخصوص".

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه يأتي ذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تحديد مواعيد انعقاد اللجان المختصة بالنظر في الطلبات والموافقات على العلاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لضمان تيسير الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات الطبية للمستحقين.

يأتي هذا في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى، وفقًا للسياسات الصحية التي تضمن وصول العلاج للمستحقين في أسرع وقت ممكن.