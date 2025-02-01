اليوم السابع
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انطلاق ندوة وزير الخارجية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب

السبت، 01 فبراير 2025 07:02 م
انطلاق ندوة وزير الخارجية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ندوة وزير الخارجية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب
ريهام عبد الله

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انطلقت قبل قليل ندوة الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المغتربين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمشاركة الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويدير الندوة الكاتب الصحفي عماد الدين حسين.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

 







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وزير الخارجية

الدكتور بدر عبد العاطي

معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب






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