النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

واصلت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، حيث ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات

وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

كانت وزارة النقل أصدرت وزارة النقل بياناً، بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالصعود على جرار أحد قطارات السكك الحديدية أثناء مغادرة القطار لإحدى محطات السكك الحديدية ( وهى محطة منشية الجبل الأصفر إحدى محطات خط 23 يوليو / شبين القناطر ) وعدم استجابته لتوجيه قائد القطار بالنزول من الجرار لاستكمال رحلته مما أدى إلى تعطيل مسير القطار

وأشار البيان إلي شجب وزارة النقل لهذا السلوك السلبي وغير المسؤول من الشخص الذي تسبب في تعطيل مسير القطار وتعطيل مصالح المواطنين المستقلين للقطار، بالإضافة الى تعريض حياته للخطر، وأن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص، وذلك لمجابهة مثل هذه السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض والتي تشكل خطرا كبيراً على حياة المواطنين، وتتسبب في تعطيل حركة مسير القطارات .