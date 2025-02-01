المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات بقيمة 1.1 مليار يورو لدعم توظيف الشباب والنساء في إيطاليا‎

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وافقت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، بموجب قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي، على خطة قدمتها إيطاليا بقيمة 1ر1 مليار يورو لدعم تشغيل الشباب والنساء، بما يساهم في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية والتشغيلية للاتحاد الأوروبي.



وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم - أن الخطة سيتم تمويلها جزئيًا من خلال الصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس وأنها تتكون من تدبيرين يستهدفان الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا والذين لم يسبق لهم الحصول على عقد عمل غير محدد المدة؛ والنساء اللاتي يقيمن في جنوب إيطاليا ولم يكن لهن عمل منتظم في الأشهر الستة السابقة، ويشكل هذان التدبيران جزءًا من خطة تشغيل إيطالية أوسع نطاقًا.



وأضاف البيان أن الخطة ستدعم مجموعات العمال الأكثر ضعفًا الذين يواجهون مستويات أعلى من البطالة مقارنة بفئات أخرى من العمال، على سبيل المثال، أكبر من 35 عامًا أو العمال الذكور، بالإضافة إلى ذلك، تعالج الخطة البطالة بين النساء في مناطق ميزوجيورنو بجنوب البلاد، حيث معدل البطالة أعلى بكثير مقارنة ببقية إيطاليا ومتوسط ​​الاتحاد الأوروبي.



وبموجب الخطة، سيتم إعفاء أصحاب العمل الذين يوظفون الشباب أو العاملات بعقد غير محدد المدة من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي الإلزامية والحد الأقصى للمساعدة هو 650 يورو لكل عامل شهريًا، في حين تقدر إيطاليا أن خطتها ستؤدي إلى إنشاء أكثر من 180 ألف عقد عمل غير محدد المدة، بحسب البيان.