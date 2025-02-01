المستشار راغب عشيبة رئيسا لنادى قضاة الإسكندرية

الإسكندرية ـ أحمد الزغبي

كشفت النتائج الأولية لانتخابات نادي قضاة الإسكندرية، عن انتهاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من عملية فرز الأصوات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة النادي، والتي أجريت أمس الجمعة، وجرى التصويت على جميع مقاعد مجلس الإدارة وهي مقعد رئيس النادي ومقاعد المستشارين ورؤساء المحاكم والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأسفرت نتيجة الفرز عن فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الإستئناف، برئاسة نادى قضاة الإسكندرية، وفوز المستشارين على مقاعد النيابة العامة كل من: رامي حسن وأحمد راجح وحسين سلام ومحمد ضياء وبدر الكومى.

وفاز المستشاريون على مقاعد المحاكم كل من: إسلام تمراز وحازم حبيب وأحمد خورشيد وبلال عطا ومحمد عصام. وفاز بمقاعد القضاة المستشارون: عبد الرحمن الشهاوي وناصر حسب النبي وإمام الصيرفى.

ويختار من لهم حق التصويت من القضاة والمستشارين ووكلاء النائب العام 3 مقاعد عن درجة المستشارين و5 مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، هذا بخلاف مقعد رئيس نادي قضاة الإسكندرية.